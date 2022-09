Nel giro di cinque anni aveva commesso diversi furti, oltre a una rapina con tanto di “ostaggi” legati e imbavagliati.

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno provveduto ad eseguire il provvedimento di pene concorrenti nei confronti di condannato già detenuto, nato in Romania ma ogliastrino di Santa Maria Navarrese.

Ecco il lungo elenco dei colpi commessi, in ordine cronologico: nel 2010 in un bar a Lotzorai, quando mandò in frantumi la porta dell’esercizio commerciale portando via il contenuto della cassa, un cambia monete e una slot, per un danno complessivo di circa 6mila euro; nel 2011 in un negozio di abbigliamento a Tortolì, con un’arma da fuoco e con il volto nascosto da una sciarpa.

Nel 2014 l’episodio più grave: assieme a 4 complici, a Bari Sardo, entrò in un’abitazione e si nascose nell’attesa che rientrassero i proprietari. Al loro arrivo furono bloccati, le mani legate con fascette e la bocca coperta con nastro adesivo. Una delle vittime è stata colpita perché provava a difendersi. Fu una vera propria azione criminale: erano “organizzatissimi”, raccontarono le vittime, “il capo parlava con i complici per dare le indicazioni chiamandoli addirittura con i numeri”. Oltre all’ogliastrino furono presi anche tutti gli altri.

Nel 2015 un’altra rapina in trasferta, questa volta in una farmacia di Modena: il bottino circa mille euro anche lì in due.

Di recente l’uomo è stato anche denunciato anche per truffa e detenzione di sostanze stupefacenti.

Già detenuto nel carcere “San Daniele” di Lanusei, ora dovrà scontare 12 anni, 1 mese e 20 giorni con una multa di circa 3mila euro.

