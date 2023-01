Centotré anni. È il traguardo raggiunto oggi da Giuseppina Corona, per tutti Peppina, la donna più longeva di Lotzorai. Nell’abitazione al civico 5 di via Verdi, nel rione di Donigala, la signora ha accolto parenti, amici e amministratori comunali con in testa il sindaco Cesare Mannini accompagnato dall’assessore Giovanni Garau.

Un pranzo a base di polenta accompagnata da un bicchiere di spumante per brindare all’ambito traguardo, che quando era ragazza le era stato profetizzato dal padre Salvatore. Nonna Peppina, rimasta vedova del marito Mario Cauli nel 2004, ha avuto nove figli, di cui sei sono in vita. Può contare sull’affetto di 19 nipoti e altrettanti pronipoti.

Donna di profonda fede, è devota a Padre Pio e non disdegna puntate al Lotto e sfide a tombola. In passato, oltre a essersi presa cura della numerosa famiglia, Giuseppina Corona gestiva anche il negozio di generi alimentari. Un lavoro che svolgeva durante l’inverno perché d’estate rivendeva la frutta e la verdura di produzione propria nella bancarella allestita a due passi dalla spiaggia.

