Intimidivano e minacciavano gestori e dipendenti di alcuni esercizi commerciali di Lotzorai.

Per questo il Questore di Nuoro, su richiesta dei carabinieri, ha disposto il Daspo urbano per due cittadini di Villagrande Strisaili.

Una richiesta arrivata al termine di attente indagini dei militari dell’aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lanusei assieme ai colleghi della Stazione di Santa Maria Navarrese. I carabinieri, ricostruendo anche le frequentazioni e il backgorund criminale dei due, hanno ritenuto opportuno chiedere il Daspo, dopo il deferimento dei soggetti per minaccia e violenza privata in concorso.

I due seminavano il panico in particolare in un locale sul litorale, in alcune occasioni il loro comportamento ha causato la fuga degli avventori che, spaventati, lasciavano il locale. In altri casi sono stati allontanati, o i gestori costretti a chiudere l’attività anzitempo. In un’occasione i due hanno persino minacciato di ritornare a danneggiare il locale.

Ora non potranno per un anno frequentare né avvicinarsi o sostare nelle vicinanze di alcun esercizio commerciale di somministrazione di cibi e bevande di Lotzorai.

(Unioneonline/L)

