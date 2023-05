A passeggio tra gli olivi che a Lotzorai sono diventati eccellenze. È cominciata nel pomeriggio di oggi Merenda nell’Oliveta, evento all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione nazionale Città dell’olio.

Domani seconda giornata scandita da incontri con olivicoltori, agronomi e frantoiani. Tra gli obiettivi della rassegna riscoprire il valore della convivialità e apprezzare l’olio extravergine di oliva prodotto nelle campagne del paese, che dallo scorso anno fa parte del circuito nazionale delle Città dell’olio. L'evento mette al centro il mondo dell’olio come volano promozionale per il rilancio della cultura enogastronomica e l’oleoturisrmo nel territorio, in un’ideale strada al profumo d’olio, immersa nel paesaggio periferico, che apre le porte alla cultura dell’olio con il coinvolgimento diretto dei produttori locali, chiamati a mettere in primo piano le loro eccellenze.

