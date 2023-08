Disavventura questo pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia di Is Orrosas (Lotzorai) per un suppista sorpreso dal vento e dal mare mosso. Era stato trasportato a oltre 400 metri dalla costa ed è stato avvistato dala bagnina delle East Coast Sardinia, Letizia Rubiu, che ha lanciato l'allarme.

La chiamata d'emergenza alla Guardia costiera di Arbatax è arrivata intorno alle 14: il suppista, in evidenti difficoltà a causa delle condizioni del mare, non aveva legato il laccio della tavola alla caviglia e ha dunque perso la stessa tavola con cui si stava muovendo con la pagaia. È stato raggiunto in pochi minuti da un gommone di un turista che soggiorna in un campeggio vicino.

Negli stessi istanti è sopraggiunta la motovedetta del Circomare e l’intervento, coordinato dal comandante Mattia Caniglia, si è concluso con il recupero dell’uomo, che era in buone condizioni di salute nonostante lo sforzo dovuto alle avverse condizioni del mare.

