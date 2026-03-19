Il gup del Tribunale di Lanusei Paola Massidda ha rinviato a giudizio Giampaolo Migali, 28 anni, di Girasole, sotto accusa per l’omicidio di Marco Mameli, 22 di Ilbono.

Migali non era presente in aula. Durante l’udienza di ieri dopo alcune schermaglie procedurali il giudice ha respinto un’istanza di nullità presentata dalla difesa che ha poi presentato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di alcuni consulenti. Istanza respinta dal giudice.

Alle 14,30, dopo una breve camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio fissando l’udienza per il 29 aprile in Corte d’Assise a Cagliari.

In aula c’erano i genitori di Marco Mameli assistiti dall’avvocato Gianluigi Mastio. Fuori dal tribunale un gruppo di parenti del giovane ucciso hanno scritto sui cartelloni la loro voglia di giustizia e verità. Migali è assistito dagli avvocati Francesca Ferrai e Maria Leonida Cadoni.

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