Dopo otto anni e mezzo di attesa apre la circonvallazione di Loceri. L'arteria è uno snodo strategico perché collega la Provinciale Lanusei-San Paolo e l'Orientale, tra Tortolì e Bari Sardo. Oggi alle 15 l'impresa che ha eseguito i lavori, la Usai Luigi di Arzana, ha smontato le ultime transenne e al termine della posa della segnaletica lungo il percorso è arrivata, puntuale, l'ordinanza con cui la Provincia di Nuoro ha autorizzato l'apertura al traffico.

«Nonostante non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione - recita il provvedimento firmato da Mauro Foddis, l'ingegnere responsabile del Servizio infrastrutture della Zona omogenea dell'Ogliastra - si intende procedere all'apertura della circonvallazione data l’importanza che il tratto di strada riveste per i paesi del circondario nonché per velocizzare gli spostamenti tra Tortolì e Lanusei».

Ci sono voluti più di otto anni per scongelare una procedura che si era incagliata dopo gli ultimi interventi in cantiere che risalgono al 31 dicembre 2013. Da quel momento l'iter si è infilato in un tunnel senza uscita e solo negli ultimi anni, con l'interessamento in prima persona del sub commissario della Zona omogenea dell'Ogliastra, Tonino Mereu, è arrivata la svolta. Lo scorso ottobre mezzi e operai sono entrati in cantiere e oggi, nel rispetto dei tempi contrattuali, la circonvallazione ha potuto accogliere le prime auto.

