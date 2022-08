Paura tra i residenti ad Arbatax, dopo che questa mattina dal cielo lo sportello di un aereo di piccole dimensioni – forse utilizzato per un volo di paracadutismo – è piombato a terra come un proiettile, sfiorando un’auto in sosta.

L’evento, accaduto intorno a mezzogiorno in via Buenos Aires, poteva provocare una tragedia se in quel momento nel punto in cui è precipitato il pezzo ci fossero state persone.

Sul posto le forze dell’ordine, con la Polizia locale che ha poi sequestrato lo sportello, trasferendolo in Comune.

Avviati accertamenti.

