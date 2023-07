Nuovo nido di tartaruga nelle coste ogliastrine, il secondo (di cui si è a conoscenza) dopo quello di Cea scoperto due settimane fa. Un grande esemplare di Caretta caretta ha scelto la spiaggia di Tancau a Lotzorai per depositare le uova. Il nido è stato scoperto dalla squadra della base operativa logistica navale (Blon) di Arbatax con un drone.

La tartaruga, infatti, la notte scorsa aveva provato a nidificare nella vicina spiaggia di Santa Maria Navarrese. A riprendere la scena sono stati alcuni bagnanti meravigliati alla vista del bellissimo esemplare. Ma durante il suo percorso alla ricerca di uno spazio adeguato per deporre le uova ha trovato un muro, così ha fatto dietrofront ed è tornata indietro verso il mare.

La tartaruga avvistata nella spiaggia di Santa Maria Navarrese, trovando il muro ritorna verso il mare

La Blon di Arbatax grazie all'ausilio del drone stamattina ha perlustrato le vicine spiagge trovando i segni del nido al lido di Tancau proprio davanti all'Isolotto. Da diversi mesi infatti la squadra monitora le spiagge anche con l'ausilio dei droni per trovare segni di nidificazione.

L'area è stata messa in sicurezza e recintata e come da protocollo è stato avvisato il Cres del Sinis, a capo della rete regionale di difesa della fauna marina. I biologi presto raggiungeranno il nido per metterlo in sicurezza e monitorarlo in collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale sino alla schiusa delle uova che avverrà tra circa 60 giorni.

Si ricorda che è molto importante quando ci si trova di fronte a una tartaruga intenta a nidificare di mantenere debita distanza per evitare di disturbarla durante la deposizione delle uova.

