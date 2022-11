Le Iene avvistate a Tortolì. Ieri mattina Veronica Ruggeri, l'inviata del noto programma televisivo in onda su Italia Uno, è stata notata nel quartiere Santa Lucia. In realtà poche ore prima in alcune Instagram stories era stata annunciata la loro presenza per mettere in salvo 200 gattini. L'indizio porta al caso della donna che vive ormai da tempo in condizioni di disagio insieme a 200 felini.

A contattare la trasmissione è stata la presidente dell'associazione Animalia, Luciana Carta, che da tempo denuncia la situazione e chiede che i gatti siano sterilizzati e venga riconosciuta una colonia felina.

Ed è cosi che Le Iene, con Veronica Ruggeri, sono state a casa della donna. Obiettivo risolvere l'emergenza e trovare casa ai 200 mici.

