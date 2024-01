A causa del maltempo i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate previsti per oggi sono stati rinviati a domani.

Questo pomeriggio, alle 17, al santuario Madonna d'Ogliastra, si terrà comunque la santa messa con la distribuzione del pane. Domani, domenica 21 gennaio, al santuario a partire dalle 16 ci sarà l'accoglienza di bambini e ragazzi con gli animali. Seguiranno la benedizione degli animali e l'accensione e benedizione del fuoco. Alle 17 verrà celebrata la messa.

Ci si sposterà poi nel piazzale per la festa con ottimi cibi e l'accompagnamento musicale con l'organetto di Andrea Corrias. La serata proseguirà con il dj set del Dj Tegas. I festeggiamenti in onore di Sant'Antonio sono organizzati dalla parrocchia Madonna d'Ogliastra in collaborazione con il comitato.

