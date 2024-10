Un mucchio d’ossa e tanti misteri. I carabinieri della compagnia di Lanusei, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno rinvenuto delle ossa in un piccolo anfratto. Il ritrovamento è avvenuto nella parte alta del paese, nel rione di Gennauara. La notizia in poche ore ha fatto il giro della cittadina, diffusa dalla comune curiosità, senza attendere la prudenza d’obbligo in questi casi. I militari hanno inviato i reperti ai reparti di investigazione scientifica, da cui si attendono le prime risposte. In primis rispetto alla natura stessa delle ossa. Non si esclude infatti, non essendoci evidenze visive, che si possa trattare di ossa animali.

Il primo, terribile pensiero per tanti lanuseini, è subito andato a Giancarlo Contu, l’ex portiere del Lanusei Calcio scomparso nel nulla nel dicembre dello scorso anno. Lo hanno cercato per mesi, sperando potesse ripetersi il fortunato ritrovamento di qualche tempo prima. Ma nonostante le ricerche abbiano coperto vastissime zone a Lanusei, Ilbono e dintorni, del pensionato nessuna traccia. Non si può tuttavia escludere che i reperti siano molto più datati. Solo congetture in attesa delle risposte che le stesse ossa potranno fornire.

