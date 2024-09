Concluso il domino trasferimenti, con gli insediamenti dei parroci a Tertenia e Villaputzu, la diocesi di Lanusei assegna nuovi incarichi ai sacerdoti. Don Joilson Macedo, neo parroco di Tertenia, è stato nominato vicario della forania di Jerzu. Il cui parroco, don Michele Loi, è il delegato per la vita consacrata.

Don Federico Murtas, viceparroco di Lanusei, è il nuovo direttore dell’Ufficio liturgico e cerimoniere vescovile, don Luca Fadda (Perdasdefogu) delegato per il diaconato permanente e i ministeri laicali, don Giovanni Piroddi, ex parroco di Loceri, confessore straordinario nel santuario diocesano della Madonna d’Ogliastra, don Pietro Sabatini (Bari Sardo) e don Filippo Corrias (cancelliere vescovile) sono i coordinatori della scuola di Teologia diocesana, con don Filippo, ex parroco di Stella Maris, che assume la responsabilità della rivista diocesana Studi ogliastrini.

Claudia Carta è la neo coordinatrice della Pastorale del turismo, Giovanni Idili è stato incaricato del coordinamento delle scuole materne parrocchiali e Angelo Sette del servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Le nomine del vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello, Mura sono effettive da ieri.

