Sembra si parli di un altro paese.

La minoranza in Consiglio comunale, con il suo capogruppo Marco Melis, vede una Lanusei molto diversa da come l’ha descritta il sindaco Davide Burchi qualche giorno fa sulle pagine dell’Unione Sarda: «Il Puc a Natale? Il tema è diventato tragicomico, la vera spina nel fianco della maggioranza. Non possiamo che rinnovare l’invito ad accelerare i tempi. Lanusei è bloccata e continuerà ad esserlo se non si interviene al più presto».

Se Burchi rivendica il lavoro fatto sul Pnrr la minoranza affonda il colpo. «Lanusei non tocca palla da nessuna parte. Il sindaco parla del parco giochi dell’area di Coroddis portato a compimento, peccato ci sia voluto un anno e mezzo per posizionare delle attrezzature da 35 mila euro mentre negli altri comuni è risultato, giustamente, un intervento ordinario di un paio di mesi. Perché non abbiamo partecipato a progetti di grande rilevanza soprattutto a livello infrastrutturale? La Giunta dorme e continuerà a dormire».

© Riproduzione riservata