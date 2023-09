È in prognosi riservata il cacciatore rimasto gravemente ferito nelle campagne di Perdasdefogu.

Nella tarda serata di domenica è stato soccorso dal 118 a seguito di un incidente avvenuto mentre il 79enne di Orroli era impegnato in una battuta di caccia. Il colpo sembra sia partito per errore dal fucile di un compagno, ma la dinamica non è chiara.

Il personale sanitario lo ha prima trasferito al vicino Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra” dove il comando ha autorizzato l’arrivo dell’eliambulanza dell’Areus proveniente da Olbia.

L’elicottero Echo Lima 1, abilitato al volo notturno, lo ha imbarcato per poi trasferirlo all’ospedale Brotzu.

