Due motociclisti austriaci coinvolti in un incidente alle porte di Seui.

Questo pomeriggio un gruppo di centauri viaggiava a velocità sostenuta tra i tornanti della Statale, nel tratto tra Sadali e Seui, quando uno di loro, al chilometro 37 località Genn'e Mandara, sulle ultime curve prima del centro abitato ha perso il controllo andando a impattare violentemente sul guardrail, chi lo seguiva a breve distanza non avendo il tempo di frenare ha finito col travolgere l'amico già a terra.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell'associazione 118 Seui-Ussassai che hanno immediatamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso, i volontari della protezione civile di Sadali e i carabinieri di Seui per i rilievi di rito. Un primo elicottero arrivato da Cagliari ha trasferito il ferito le cui condizioni apparivano più gravi al Brotzu di Cagliari mentre il secondo ferito, è stato trasportato in ambulanza alla base di atterraggio di Sadali per consentire al velivolo di atterrare in sicurezza. Le condizioni del primo centauro sembrano più preoccupanti mentre il compagno di questa brutta avventura sembra se la caverà con la frattura di una gamba.

