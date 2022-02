Tragico incidente di caccia nel primo pomeriggio nelle campagne di Urzulei.

La vittima è un 50enne di Lotzorai, morto per un colpo di arma da fuoco partito dal suo fucile e arrivato al torace.

Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore è inciampato e dal fucile è partito un colpo che lo ha raggiunto al torace.

Sul luogo dell'incidente, in località Morgongiuri, sono arrivati il medici del 118 che hanno provato a salvargli la vita, ma per il cacciatore non c'è stato niente da fare. I carabinieri ora cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente, sentendo in primi i testimoni della compagnia di caccia della vittima.

Un parente del 50enne, che era presente sul posto, ha accusato un malore. E’ stato trasportato in ospedale al San Francesco di Nuoro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata