In macchina aveva un fucile rubato, un coltello a serramanico e delle munizioni. Un 31enne di Lanusei è stato arrestato in agro di Talana per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi. I fatti risalgono alla nottata del 30 novembre, quando i carabinieri hanno fermato il giovane durante un servizio di controllo del territorio.

I militari hanno notato il 31enne mentre si trovava a bordo della sua macchina in località “Su Fundale”. L’arma da fuoco è stata trovata sul sedile del passeggero. Visibilmente preoccupato, l’uomo ha opposto resistenza agli uomini dell’Arma, spintonandoli e dandosi alla fuga nella boscaglia. È stato poi rintracciato lungo la vecchia ss 389 in direzione Villanova Strisaili.

Durante la perquisizione dell’autovettura sono stati rivenuti e sequestrati un fucile calibro 12 sovrapposto equipaggiato con una torcia (risultato rubato), un coltello a serramanico e 3 cartucce.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale “San Daniele” di Lanusei e ora si trova agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata