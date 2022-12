Un arsenale di petardi e fuochi d’artificio in casa.

Nei guai un giovane di Tortolì, che è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e trovato in possesso di un grande quantitativo di articoli pirotecnici non tracciabili e di cui il ragazzo non è stato in grado di giustificare il possesso né dire la provenienza.

La perquisizione è stata estesa nella casa del giovane, dove è stato trovato un quantitativo ancora maggiore dello stesso materiale.

Centinaia i pezzi sequestrati, ora al vaglio degli artificieri, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

In occasione dell’imminente Capodanno si sono fatti sempre più massicci i controlli nell’Ogliastra, che verranno ulteriormente intensificati per prevenire sia i reati predatori, sia lo spaccio di sostanze stupefacenti e, visto il periodo, soprattutto l’utilizzo e la detenzione di materiale esplodente.

