L’evasione fiscale a Tortolì ammonta a oltre 5 milioni. Euro più, euro meno.

In attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e di dati al centesimo, la prima stima svela una cifra choc. A incidere per la maggiore sono le cartelle di Imu e Tari. In media l’indebitamento attuale vale 450 euro per ogni cittadino che risiede nella cittadina, neonati inclusi.

Ridurre il nero è uno degli impegni che il commissario straordinario, Francesco Cicero, vuole prendere con la comunità. «Occorre intervenire in qualche modo. Ho delle idee che dovrò valutare per recuperare una parte delle risorse». Il tempo a sua disposizione negli uffici di via Garibaldi è contato (a fine maggio la comunità eleggerà il nuovo sindaco), ma quantomeno il commissario proverà a dare delle linee guida al servizio finanziario per andare a caccia di un tesoro che riequilibrerebbe (non poco) le casse del Comune.

© Riproduzione riservata