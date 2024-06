Il tour no dipendenze ha fatto tappa al parco Su Crastu e anche in questa occasione si è manifestata la solita grande accoglienza bariese. L’evento, organizzato dall’asd Sport e Salute con il contributo del Comune, ha previsto tante attività in cui sono stati coinvolti i bambini e le bambine delle quarte elementari.

Una mattinata all’insegna del gioco, sport, spettacoli, percussioni con materiale di riciclo. Il sindaco Ivan Mameli insieme alla sua amministrazione hanno voluto fortemente aderire a questo evento: «Abbiamo, come genitori, il dovere morale di seguire i nostri ragazzi nel percorso di crescita. Dare un segnale alla nostra comunità e cominciare grazie a queste iniziative un percorso educativo mirato alla prevenzione contro le dipendenze».

