Ogliastra ostaggio degli incendi. La macchina della protezione civile è entrata in azione a mezzogiorno di oggi per domare un rogo divampato nelle campagne di Semida, tra Bari Sardo e Loceri, nel territorio di Ilbono. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dell’antincendio con la Forestale in prima linea.

Le operazioni di spegnimento, andate avanti fino al tardo pomeriggio con l’ausilio dell’elicottero arrivato da Fenosu, sono state seguite anche dal sindaco di Ilbono, Giampietro Murru.

In mattinata gli addetti antincendio hanno lavorato nella zona di Santa Lucia, a valle di Villagrande, per ulteriori bonifiche sulle aree attraversate dall’incendio che, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, ha divorato una decina di ettari di vegetazione.

Sempre venerdì, ma a Tortolì, un incendio di interfaccia ha creato panico e terrore nella zona di Monte Attu. Il Corpo Forestale, a tempo di record, ha individuato i due presunti responsabili. Secondo gli accertamenti stavano bruciando stoppie in un terreno comunale quando le fiamme, sospinte dal maestrale, si sono propagate in pochi istanti provocando distruzione fino a lambire le abitazioni. Le due persone sono state denunciate alla Procura per il reato di incendio boschivo colposo.

