Chiuso ininterrottamente da 11 anni, ora l’aeroporto di Tortolì potrebbe riaprire e in tempi brevi. Dopo l’incontro di due giorni fa in Regione, a cui ha preso parte anche l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, ieri un ulteriore passo avanti in una videoconferenza con i vertici di Upper Sky-Gruppo Aliparma, la società operante nel servizio dei trasporti aerei per una ricca clientela, che si è mostrata interessata alla scalo ogliastrino e alle richieste del Consorzio industriale provinciale Ogliastra, che è socio unico della società proprietaria della struttura AliArbatax.

Al vertice a distanza hanno partecipato il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola, l'amministratore unico della Upper Sky-Gruppo Aliparma, Giancarlo Insinna, il direttore generale di Aliparma, Mauro Izzacani, e l'assessore Todde.

La società da un lato è interessata all’aeroporto per offrire servizi alla sua clientela charter – in gran parte magnati arabi – dall’altro c’è il Consorzio che pretende garanzie per il territorio.

"La trattativa è a buon punto ma non ancora chiusa - ha detto il presidente Ammendola - Prima di procedere al contratto scritto bisogna intendersi sull'organizzazione e sulla finalità dello scalo: noi come Consorzio puntiamo all'utilità per il territorio ed evidenzieremo tutti i punti in un eventuale atto notarile”. La richiesta, in particolare, riguarda il fatto che “un certo numero di slot vengano dedicati all'economia locale: villaggi e strutture turistiche in genere".

Dopo gli accordi verbali la parola passerà a un pool di esperti che verificheranno la fattibilità del progetto sul piano giuridico. Prima ancora, però, resta da sciogliere il nodo dell'Enac che dovrebbe rispondere entro il 21 marzo sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'aviazione generale, con la riapertura al traffico diurno degli aerei privati, con peso entro le 5,7 tonnellate e massimo 12 passeggeri a bordo. In secondo luogo verrà presentata la richiesta per l'autorizzazione all'aviazione civile per i charter turistici fino a 100 passeggeri.

(Unioneonline/s.s.)

