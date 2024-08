Intorno alle 22.30 della notte di Ferragosto, in concomitanza con l’evento “notte bianca”, il noto ristorante pizzeria “da Scattu” è stato fatto evacuare in seguito ad un guasto del generatore elettrico nella cabina Enel posta a fianco al locale.

L'assorbimento elevato di energia unito al caldo afoso hanno causato il rilascio di un odore tale da spaventare i titolari e il personale dell'attività che sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza tutti i clienti. La folla si è riversata sul corso grande di Tortolì, dove hanno atteso il momento per poter rientrare. Allertati i vigili del fuoco e, successivamente, il personale dell’Enel che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area circostante di viale Monsignor Virgilio.

Una volta appurata l'entità del danno, i titolari si sono responsabilizzati nel chiudere anticipatamente il servizio per non incorrere in ulteriori rischi verso il personale e i clienti. Non son stati registrati danni alle attività circostanti che hanno continuato il servizio in modo ordinario. Nel 2019 era successo un incidente simile: in quell’occasione, la stessa cabina elettrica aveva preso fuoco in seguito ad un cortocircuito.

