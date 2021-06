Gli agenti di Tortolì hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei M.R., residente a Monserrato, con l’accusa di aver messo a segno una serie di furti in casa (sempre la stessa) e di indebito utilizzo di carta di credito.

Tutto è partito dalla denuncia dei proprietari di un’abitazione di Tortolì, che avevano subito più di un furto all’interno del loro appartamento (oltre quattromila euro in contanti; bancomat di Poste Italiane; libretto postale) nonché prelievi non autorizzati sul conto corrente postale a loro intestato (600 euro in tutto).

Attraverso appostamenti e con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato il responsabile dei furti, sorpreso in possesso della chiave dell’appartamento preso di mira.

L’uomo (disoccupato, con precedenti per reati contro il patrimonio), a quanto è emerso, risiede normalmente a Monserrato ed è solito viaggiare in pullman per raggiungere Tortolì dove per alcuni giorni alla settimana è ospite in casa della compagna.

(Unioneonline/D)

