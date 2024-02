Dalle 15 di oggi via Monsignor Virgilio, a Tortolì, è stata invasa da migliaia di persone che non hanno voluto perdere la penultima tappa del Carnevale ogliastrino. Dieci i carri in corsa per il premio finale.

Per l’occasione la polizia locale ha rivoluzionato la viabilità, creando un’area riservata alla sfilata tra l’altezza di via Baccasara e via Sarcidano. Un’isola del divertimento. In serata sul palco è annunciata Carolina Marquez, stella della dance negli anni Novanta.

L’evento, a sostenibilità ambientale (è vietato vendere bevande in lattine di alluminio e bottiglie in vetro), è stato organizzato dalla Pro loco Rocce Rosse e dal Centro commerciale naturale Simba in collaborazione con il Comune di Tortolì che ha stanziato un contributo di 5 mila euro. Sabato prossimo chiusura del Carnevale ogliastrino a Cardedu.

