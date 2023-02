Una grande festa, un tripudio di colori, musica allegria. Grandi, piccini, persone di tutte le età hanno partecipato al secondo appuntamento del carnevale di Bari Sardo.

Dieci straordinari carri locali e dei paesi vicini tra cui Tortolì, Jerzu, Tertenia, Loceri hanno sfilato per il centro. Numerosi i costumi a piedi, e tanti, tantissimi bambini travestiti dal loro supereroe preferito.

Il Carnevale 2023 organizzato da Is Carristasa di Bari Sardo ha riempito le strade del paese in questo martedì grasso nel suo secondo appuntamento. Tante le persone affacciate dai balconi per salutare il colorato corteo mascherato.

Emozionate rivivere nel pieno della festa, un’atmosfera fantastica, finalmente tornare alla normalità dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Bari Sardo, si sa, è il luogo simbolo dell’allegria carnascialesca, fatto di carristi di esperienza, di volontari appassionati, e anche di tanti cittadini. Una edizione omaggio alla libertà, alla pace e alla voglia di rinascere di questo 2023, creando anche un ponte tra il passato recente della pandemia e il futuro fatto di speranze così come vuole il filo conduttore di questo Carnevale 2023.

In centro hanno sfilato carri de Is Feralis del 1973, i Kattivissimi, i Bunga Bunga e Is Feralis del ’60 con i costumi dei Maya, dei circensi, degli spietati di Squid Game e dei magnati arabi, Peaky Blinders, I Pirati, La Nave fantasma e tanti altri.

Il Carnevale di Bari Sardo si chiude l’11 marzo, l’appuntamento si sposta nel Palazzetto dello Sport. Una grande festa finale pensata per rianimare il paese e per la consegna dei primi premi ai carri vincitori.

