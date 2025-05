Quando i carabinieri l’hanno raggiunto, al culmine di un inseguimento con tanto di lampeggianti e sirene, il conducente ha tentato la fuga a piedi.

Ma non si reggeva in piedi ed è caduto due volte. Era in evidente stato di ebbrezza. I militari della compagnia di Lanusei, impegnati in un servizio all'altezza del bivio di Cea, hanno denunciato un 35enne di Tortolì: la Procura gli contesta la guida in stato di ebbrezza e il porto abusivo di armi. I fatti risalgono allo scorso fine settimana.

Il personale dell’Arma ha notato una Renault Clio transitare ad alta velocità lungo la statale 125 in direzione Cardedu. I carabinieri, azionando i dispositivi luminosi e sonori, hanno intimato l’alt al conducente, che però ha proseguito la marcia aumentando la velocità. A quel punto è cominciato l’inseguimento che si è concluso nel centro abitato di Cardedu.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. I successivi accertamenti alcolemici hanno permesso di accertare un tasso ben oltre i limiti consentiti, pari a 1,96 grammi per litro di sangue.

