Un pensionato di 74 anni di Cardedu è caduto nella tromba dell’ascensore. L’incidente è accaduto poco dopo le 9 di oggi in un edificio di via Olbia. L’uomo lamentava dolori alle gambe ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Lanusei che l’hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118.

In virtù della delicata dinamica è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. A Cardedu è atterrato Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Jerzu per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

