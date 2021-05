I carabinieri delle Stazioni di Baunei ed Ilbono stanno ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale anche per quanto attiene gli animali vaganti.

Per questo hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali quattro cittadini ogliastrini. Secondo l'accusa avrebbero lasciato incustoditi alcuni capi bovini di loro proprietà con grande pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.

I controlli saranno particolarmente frequenti soprattutto ora che il traffico di auto cresce con l'arrivo di turisti e villeggianti. Capita spesso che molti animali percorrano la strada e facciano sosta con i relativi pericoli che ne possono derivare.

