Momenti di grande paura per un 61enne di Arzana, rimasto bloccato col suo pick-up in mezzo a un fiume in piena.

Lo hanno salvato i vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto dopo l’allarme.

Le immagini dei soccorsi diffuse dal 115.

