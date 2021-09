Una sola lista in campo a Baunei. Il candidato sindaco è Stefano Monni, 47 anni, avvocato. Assessore uscente a Bilancio e Programmazione, il legale è l'unico pretendente alla carica ricoperta negli ultimi dieci anni da Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd.

Con lui in lista Marco Canu, Rita Canu, Rinaldo Gaias, Fabiana Gillone, Franco Incollu, Matteo Incollu, Sara Incollu, Antonio Monni, Veronica Piroddi, Fabrizia Pusole, Giorgio Rubiu e Susanna Uras.

Il gruppo alternativo alla maggioranza non ha dunque chiuso il cerchio per la presentazione della lista e Monni ha la strada in discesa per l'elezione a sindaco. Quorum permettendo.

