Tracce fossili che evidenziano – per la prima volta – la presenza di dinosauri in Sardegna. È la scoperta eccezionale fatta nelle campagne di Baunei, in Ogliastra, durante le riprese di un documentario sul paesaggio geomorfologico dell'Isola. A identificarle l'équipe scientifica composta dai professori Antonio Assorgia, Sergio Ginesu e Stefania Sias, già docenti delle Università di Sassari e Cagliari.

Le impronte, conservate in rocce risalenti al Giurassico, sono di un dinosauro teropode che – fino a oggi – non era mai stato segnalato in Sardegna. Grazie all'eccezionale ritrovamento si è potuto ricostruire l'animale e l'ambiente in cui viveva: era un predatore bipede, che si muoveva su tratti di costa caratterizzati da aree palustri e soggette a maree.

Il dinosauro è datato intorno al Giurassico medio, circa 165 milioni di anni fa. La superficie rocciosa dove sono state trovate le sue impronte ha mostrato anche segni di altre specie coeve: la prima evidenza diretta della presenza di dinosauri nel Mesozoico sardo.

Domani, venerdì 11 aprile, alle 10.30 in piazza San Pietro a Sassari sarà presentata la scoperta nella sede dell'associazione onlus Regina Margherita, assieme ai primi risultati delle analisi.

