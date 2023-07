Un dramma inaspettato quanto crudele che si è consumato in poche ore nelle campagne ogliastrine.

Gianfranco Incollu, operaio di Forestas di 55 anni, è stato colto da malore ed è morto nella sua casa di Baunei al termine di una massacrante giornata di lavoro trascorsa a combattere i roghi.

Incollu, veterano della macchina antincendi dell’Isola, si è sentito male in serata. I familiari hanno subito chiamato un’ambulanza che ha allertato a sua volta l’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato sul campo da calcio del paese ma non c’è stato niente da fare, l’operaio è morto poco prima del suo arrivo.

Ieri ha perso la vita anche un anziano a Quartucciu per via delle altissime temperature che hanno stesso l’Isola in una morsa di afa e caldo come mai accaduto nella storia, a Jerzu sono stati raggiunti i 48 gradi.

Toccato il picco, ora le temperature iniziano a calare sensibilmente, dall’ufficio meteo dell’Aeronautica di Decimomannu parlano di una decina di gradi in meno. Ma il forte maestrale, che può arrivare a toccare i 70 km orari, fa scattare l’allerta incendi.

Da venerdì tornerà il caldo, ma le temperature saranno in linea con le medie stagionali, poco più di 30 gradi.

