Sorpresi a bucare la falesia in area Sic (Sito di interesse comunitario) in territorio di Baunei: in tre sono stati fermati e denunciati, grazie all’intervento degli uomini della compagna barracellare impegnati in un’operazione di controllo del territorio.

A raccontare la vicenda è il sindaco del paese, Stefano Monni: «Con cadenza quotidiana la compagnia barracellare si occupa di far rispettare la normativa che tutela il nostro territorio». Come ieri, quando, «e non è la prima volta, alcuni signori, opportunamente sanzionati, stavano “bucando” le nostre montagne. Tutte e tutti sono i benvenuti nel nostro territorio. Chiediamo soltanto il rispetto».

Tra l’altro, prosegue il primo cittadino, «trovandoci in area Sic (rete Natura 2000), a tutela delle specie protette, queste attività (posizionamento di cavi volanti, apertura di nuove vie d’arrampicata, chiodatura di vie d’arrampicata esistenti, etc.), senza l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative - tra le quali vi è la Valutazione d'incidenza – sono illegittime, abusive e pericolose».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata