Stava percorrendo il sentiero per Cala Goloritzè quando è inciampata procurandosi una frattura alla caviglia. Vittima dell’incidente, accaduto nella tarda mattinata di oggi, è una turista di 33 anni di origine tedesca che aveva scelto l’Ogliastra per un breve periodo di vacanze.

La lesione (esposta) non ha permesso alla donna di proseguire il tragitto e i suoi compagni d’avventura hanno chiamato i soccorsi. La richiesta d’aiuto è stata gestita dalla centrale operativa del 118 di Sassari che, alla luce delle condizioni della turista e in virtù dell’impervietà della zona in cui è successo l’incidente, ha inviato sul posto l’Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia.

All’altezza del sentiero, dal mezzo aereo si sono calati soccorritore e medico, con l’elicottero che nell’attesa venisse completato il recupero ha sostato nello sterrato antistante la chiesa di San Pietro, nell’altopiano di Golgo. La donna è stata trasferita all’ospedale di Olbia.

