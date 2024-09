È stato disarcionato dalla sua moto dopo essere stato urtato da un’auto. Un motociclista austriaco è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto intorno alle 12.30 di oggi sull’Orientale, nel territorio di Baunei.

Il centauro, finito sull’asfalto, è rimasto sempre vigile e cosciente durante i soccorsi, ma ha riportato un trauma cranico e toracico. Per accorciare i tempi di trasferimento in ospedale e alla luce della dinamica, la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato sul posto Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto, oltre a un equipaggio dell’ambulanza, anche i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi di rito.

