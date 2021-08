Allarme nel territorio di Seui, per un incendio che divampato nella zona di Bau Coglitta.

Per domare il rogo sono entrati in azione gli uomini del Corpo forestale, mentre dal cielo sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo. In azione anche un Superpuma.

Le fiamme hanno aggredito la vegetazione e il fumo provocato dal fuoco è visibile anche a parecchia distanza.

Filmato.mp4

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata