Un giovane è ricoverato in condizioni gravissime, dopo essere rimasto folgorato all’interno di una cabina Enel di Bari Sardo.

Secondo quanto si apprende, il giovane era in compagnia di un altro ragazzo e stava tentando di asportare del materiale dalla stessa cabina. Ma, mentre armeggiava, all’improvviso è stato raggiunto da una scossa.

Dopo l’allarme, sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lanusei e il personale del 118.

I primi hanno arrestato il complice, i secondi hanno trasportato il giovane folgorato in ospedale, prima a Lanusei e poi al Brotzu di Cagliari.

Come detto, le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline/l.f.)

