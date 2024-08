Erano fermi sulle dune della spiaggia di Planargia. Agenti della polizia municipale di Bari Sardo e della forestale di Tortolì hanno sanzionato due camperisti, entrambi italiani (uno sardo) con verbali da 200 euro.

Davanti alle forze di polizia si sono giustificati dichiarando di averlo fatto trovandosi in possesso di parecchi bagagli. Non è servito per evitare le multe spiccate dagli agenti della polizia municipale, al comando di Adriana Prunas, in collaborazione con i ranger della Forestale, guidati dall’ispettore superiore Giorgio Usai. Nell’operazione congiunta, attuta negli ultimi giorni, gli accertatori hanno anche multato tre cittadini stranieri per campeggio abusivo a Punta Niedda.

Per ciascuno di loro verbale da 93 euro. «Si tratta di operazioni di controllo efficaci a tutela del patrimonio ambientale e in particolar modo delle aree di salvaguardia retrodunali. Un ottimo esempio di collaborazione tra il corpo della Polizia municipale e la Forestale a tutela delle nostre coste e non solo», ha affermato il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli.

