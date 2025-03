Si è ferito alla mano sinistra con il disco della smerigliatrice. Un 70enne di Bari Sardo è finito al Pronto soccorso di Lanusei con una lesione, ritenuta delicata, che si è procurato intorno alle 15 di oggi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era impegnato in piccoli lavori in un'area di sua proprietà, in via Leonardo da Vinci. Ha imbracciato una smerigliatrice per tagliare alcuni oggetti. Forse un'operazione svolta in più di un'occasione prima di ieri pomeriggio.

Per un caso fortuito, il pensionato ha perso il controllo dell'utensile che gli è piombato sulla mano. L’uomo, dolorante ma rimasto sempre vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 che, in ambulanza, l’ha trasportato all’ospedale di Lanusei dove i medici hanno subito suturato la ferita, abbastanza sanguinante, ed effettuato tutti gli accertamenti del caso per determinare la prognosi.

