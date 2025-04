Al Barcellona beer challenge doppia medaglia per il birrificio Keja di Bari Sardo. I due soci hanno infilato in valigia un oro per la Ruffia (categoria Munich Helles) e un bronzo per la Calmedia (India Pale Lager). L’azienda ogliastrina ha raddoppiato i riconoscimenti rispetto allo scorso anno, quando al contest riservato alle birre artigianali Calmedia era stata insignita della medaglia d’argento.

«Sono riconoscimenti che ci rendono felici e che vogliamo condividere anche con gli altri birrifici sardi che hanno preso parte all’evento», ha affermato l’amministratore della società, Marco Pisanu. Il birrificio Keja, un’intuizione di due imprenditori del paese, è stato inaugurato a settembre del 2023 con la prima produzione. Invero, l’azienda è stata fondata tre anni prima ma la pandemia aveva congelato le nascenti attività.

Il Barcellona beer challenge, giunto alla sua nona edizione, è un concorso internazionale per le birre migliori che, come di consueto, ha visto partecipare laboratori da diversi Paesi. «Per noi - ha aggiunto Pisanu al rientro dalla rassegna che si è tenuta nei giorni scorsi in Catalogna - è il raggiungimento di un risultato straordinario. Le medaglie, riconoscimento al nostro lavoro, sono dedicate anche ai nostri clienti che ci accordano fiducia. Per noi è motivo d’orgoglio».

