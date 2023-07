Un 64enne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Nuoro dopo una colluttazione con un vicino di casa, a Bari Sardo. Il giovane era intervenuto per difendere il padre che aveva avuto un diverbio con il compaesano.

Il presunto aggressore, che ha 21 anni, è indagato per lesioni gravissime.

Il ferito ha riportato un trauma cranico e la frattura della rocca petrosa.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lanusei.

