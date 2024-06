Allarme nella notte a Bari Sardo, in località Planargia, per un incendio divampato nel box container di un cantiere in disuso.

I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo l’una, dopo aver estinto il rogo e messo in sicurezza il sito hanno svolto le indagini per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme che hanno completamente distrutto la struttura, destinata in passato ad ufficio.

Dai rilievi effettuati non si esclude la natura dolosa del rogo.

Sul posto anche i carabinieri di Santa Maria Navarrese.

