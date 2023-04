Controlli specialistici a costo zero per la popolazione di Bari Sardo. Si terrà domani un evento di screening medico organizzato dall’associazione di volontariato Mano tesa Ogliastra in collaborazione con l’Asl, l’associazione Arcobaleno, la protezione civile e l’amministrazione comunale. L’appuntamento, nelle scuole medie di via Verdi, è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con l’équipe di professionisti che dedicano una giornata al volontariato. Per l’occasione, verranno effettuati visite di diabetologia, senologia, cardiologia, dermatologica, otorinolaringoiatria ed esami di optometrica, audiometrica, l’elettrocardiogramma e il controllo della pressione arteriosa. «È un’iniziativa a cui teniamo particolarmente perché siamo consapevoli che negli anni della pandemia i controlli abbiamo subito un forte rallentamento. Per questo Mano tesa - ha spiegato il presidente, Natalino Meloni - in collaborazione con la direzione dell’Asl Ogliastra si mette a disposizione delle popolazioni».

© Riproduzione riservata