I contagi da Covid galoppano e per Arzana scatta un mini lockdown. La decisione del sindaco Angelo Stochino, adottata dopo un confronto con l'Asl Ogliastra che lo ha autorizzato ad attuare tutte le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus, entrerà in vigore domani e resterà in vigore fino a martedì prossimo.

Alla luce dei dati rilevati, considerata la percentuale di positività del 6 per cento della popolazione (a oggi risultano 52 casi presi in carico da Igiene pubblica e Usca Ogliastra, mentre altri 85 tamponi antigenici positivi caricati dalle farmacie abilitate non sono stati trasmessi agli uffici comunali), il primo cittadino è intervenuto disponendo misure restrittive, ricorrendo al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica e intraprendere azioni per evitare assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio.

Con il proprio provvedimento, Stochino ha deciso di sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza delle scuole e dei servizi annessi, ha ordinato il divieto di praticare le attività e gli allenamenti sportivi in gruppo e l’utilizzo degli spogliatoi e palestre, di sospendere le attività di commercio ambulante e del mercato settimanale, fatta eccezione per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, il divieto di apertura dei bar, pizzerie e ristoranti prima delle 7 del mattino e oltre le 22, il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei locali e delle altre attività di ristorazione (consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti).

