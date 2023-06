Cala il sipario sul progetto “Vengo a trovarti”, con la terza elementare di Arzana classe capofila.

È il quinto anno consecutivo in cui si attuano laboratori d’incontro tra i bambini della Primaria e gli anziani della Casa Pirarba.

Mentre in passato il progetto veniva portato avanti da una sola classe, quest’anno sono state coinvolte tutte le classi per un totale di 89 bambini e 17 insegnanti. In ogni incontro i bimbi hanno donato ai nonnini doni personalizzati e cartelloni a tema come segno del proprio passaggio e promemoria del proprio affetto. Il primo incontro è avvenuto in occasione della Festa dei Nonni, il 2 ottobre. Il secondo a Natale, con un saggio musicale nel cortile della struttura: in quella circostanza avevano partecipato tanti piccoli Babbo Natale allegri e festanti. Nei mesi successivi la capofila ha accompagnato, a turno, le altre classi a conoscere in modo più ravvicinato gli anziani ospiti.

Ogni volta i bambini hanno condiviso emozioni e sorrisi, portando avanti temi differenti: il Carnevale, la storia presentata in maniera giocosa e divertente, il ballo hawaiano "Ti porto con me" e la canzone "Supereroi". In ogni incontro i bimbi hanno donato ai nonnini dei piccoli pensieri personalizzati e dei cartelloni a tema come segno tangibile del proprio passaggio e come promemoria del proprio affetto. Il progetto intergenerazionale ha come obiettivi cardine l’inclusione dei più fragili con le buone pratiche e la crescita personale attraverso la semina di empatia. La scuola, alla luce della ricaduta positiva su tutti i suoi attori e il gradimento delle famiglie, porterà avanti il progetto anche in futuro.

Il responsabile di Casa Pirarba, Flavio Piras, plaude all’iniziativa promossa dalla scuola: «Ringrazio i bambini, le insegnanti e tutte le persone che fanno parte di questo progetto didattico che coinvolge gli ospiti della struttura, regalando loro coccole che vanno oltre le cure sanitarie».

