Anche Seui avrà un’area di atterraggio per l’elisoccorso, che permetterà trasporti sanitari urgenti anche nelle ore notturne. L’annuncio, non senza un pizzico di polemica, è del sindaco del paese barbaricino, Marcello Cannas.

Il velivolo di Areus potrà attivare via radio le luci e un segnalatore acustico per avvisare persone eventualmente presenti nella superficie. «L’assistenza aerea per i cittadini di Seui ma anche di Ussassai non sarà più limitata alle ore diurne», spiega il primo cittadino.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi della Montagna, sottolinea Cannas, «dobbiamo ringraziare, e molto, tutti i sindaci della comunità montana che hanno dato l'assenso per lo stanziamento».

L’Enel intanto sta eliminando le due linee elettriche che costituivano pericolo per l’atterraggio. «L'eliporto ha già avuto l'ok da parte dei piloti Areus e il progetto è quasi terminato», annuncia il sindaco. Che aggiunge: «E pensare che chi aveva il dovere di darci il finanziamento più volte richiesto, vista la catastrofica situazione sanitaria di Seui, la peggiore in Sardegna, non ci ha dato nulla, come sempre».

(Unioneonline/E.Fr.)

