La torre San Miguel si tinge di rosso ad Arbatax. Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sul monumento di via Lungomare illuminato tre ore di proiezioni di pensieri e disegni degli alunni delle quinte elementari della cittadina.

I dirigenti scolastici dei due plessi hanno condiviso e sostenuto l'iniziativa promossa dall’assessorato comunale alla Cultura, guidato da Rita Cocco, di illuminare uno dei simboli principali con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema di grande attualità.

«Per l’occasione - ha detto Cocco - abbiamo aperto la torre in modo da esporre anche i cartacei dei disegni che ci sono stati consegnati». Le frasi dei bambini scorrono alternandosi, mentre sono restano fissi il numero nazionale antiviolenza e quello del Centro antiviolenza di Tortolì».

La partecipazione delle scuole all’iniziativa è stata immediata: «I dirigenti si sono subito attivati una volta ricevuta la nostra richiesta per darci il loro contributo, le maestre hanno accompagnato i bambini nello svolgimento del lavoro e i genitori hanno autorizzato a proiettare i pensieri dei loro bambini», ha aggiunto Cocco.

Il coordinamento tecnico è stato della Kleyos, gestita da Andrea Anglani e Francesco Piccitto, e la collaborazione logistica dell’associazione Marinai d’Italia.

© Riproduzione riservata