Il Circomare di Arbatax ha sequestrato e rigettato in mare 1.500 ricci pescati illegalmente nelle acque della costa orientale. Erano destinati al mercato ittico locale che attendeva la merce nella mattinata di oggi, quando però è scattato il blitz. L’imbarcazione è stata intercettata al porto mentre tre persone erano intente a scaricare le casse contenenti 90 chili di pescato. Da un controllo eseguito sul posto e coordinato dal Centro di controllo Area pesca di Cagliari, è risultato che non tutte le persone fermate (provenienti dal Cagliaritano) erano in possesso dell’autorizzazione per la pesca professionale di echinodermi e che quindi parte dei ricci risultava illecitamente pescato. I 1500 esemplari, ancora vivi e vitali, sono stati sequestrati dal personale del Circomare di Arbatax, intervenuto al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, e prontamente rigettati in mare, mentre i soggetti responsabili della pesca selvaggia sono sanzionati con multe per un totale di 2 mila euro. Ai tre è stata anche sequestrata l’attrezzatura subacquea utilizzata.

